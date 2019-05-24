Кремль назвал условия для встречи Путина и Зеленского

При этом он подчеркнул, что такая встреча требует подготовки и завершения всех процессов, связанных с формированием президентской команды на Украине. Москва, по словам Пескова, хочет понимать, готов ли Киев следовать минским договорённостям.

После этого уже в повестку может встать вопрос о нормандском саммите, — добавил он.

Песков отметил готовность России участвовать в таком саммите, но «не ради встречи». Он заявил, что необходима «домашняя работа», связанная с формированием политического мировоззрения на Украине, передают «Ведомости».

Ранее News.ru писал, что Зеленский исключил возможность ведения переговоров с Россией. Во время своего выступления на форуме IFORUM — 2019 в Киеве политик несколько раз назвал РФ страной-агрессором.