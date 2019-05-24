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Кремль назвал условия для встречи Путина и Зеленского 

News.ru 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и новый президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться в рамках формата «нормандской четвёрки». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Кремль рассматривает этот вопрос.
При этом он подчеркнул, что такая встреча требует подготовки и завершения всех процессов, связанных с формированием президентской команды на Украине. Москва, по словам Пескова, хочет понимать, готов ли Киев следовать минским договорённостям.
После этого уже в повестку может встать вопрос о нормандском саммите, — добавил он.
Песков отметил готовность России участвовать в таком саммите, но «не ради встречи». Он заявил, что необходима «домашняя работа», связанная с формированием политического мировоззрения на Украине, передают «Ведомости».
Ранее News.ru писал, что Зеленский исключил возможность ведения переговоров с Россией. Во время своего выступления на форуме IFORUM — 2019 в Киеве политик несколько раз назвал РФ страной-агрессором.
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Комментарии
Политика , Украина , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Ведомости
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