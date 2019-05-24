Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия и Узбекистан заключили несколько соглашений по военно-техническому сотрудничеству 

ТАСС 57 минут назад
Фото: ТАСС
Россия и Узбекистан подписали ряд контрактов в сфере военно-технического сотрудничества по итогам заседания российско-узбекской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС). Об этом в пятницу сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
"Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества и наметили конкретные шаги по реализации достигнутых договоренностей. По итогам заседания был подписан протокол, заключен ряд контрактов в рамках договора [2016 года]", — говорится в сообщении.
Кроме того, стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии ВТС и наметили конкретные шаги по реализации договора между Российской Федерацией и Узбекистаном о развитии военно-технического сотрудничества от 29 ноября 2016 года.
Следующее заседание российско-узбекской межправкомиссии пройдет в России в 2020 году.
ТАСС: последние новости
Слуцкий осторожно оценивает перспективы отношений Москвы и Лондона после отставки Мэй Россия готова работать с любым политиком, который придет на смену Мэй Владимир Путин вручает государственные награды. Видеотрансляция
Комментарии
Политика , Армия , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , Узбекистан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Химатаки в Сирии не было? Минобороны заявило о лжи
Сатана и антихрист: Зеленскому устроили «травлю»57
Не подписал «новый устав»: На Украине церковный скандал5
«Не хотят вам говорить»: Путин дал совет патриарху231
Вовремя «сбежала»? Мэй в слезах бросила Британию47
Видео
01:26
«Не хотят вам говорить»: Путин дал совет патриарху
Общество
03:50
В Кремле отреагировали на отставку Мэй
Политика Европа
04:54
Студенты из США запустили ракету в космос
Наука и техника
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:57
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»
В мире
01:09
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша
Происшествия
00:30
Журналистов обстреляли из танка в Сирии
В мире
00:42
Во время «последнего звонка» на школьников рухнул потолок
Происшествия
00:27
Мэй заплакала во время объявления отставки
В мире
00:27
Тереза Мэй объявила об отставке
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение