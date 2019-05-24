Россия и Узбекистан заключили несколько соглашений по военно-техническому сотрудничеству

"Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества и наметили конкретные шаги по реализации достигнутых договоренностей. По итогам заседания был подписан протокол, заключен ряд контрактов в рамках договора [2016 года]", — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии ВТС и наметили конкретные шаги по реализации договора между Российской Федерацией и Узбекистаном о развитии военно-технического сотрудничества от 29 ноября 2016 года.

Следующее заседание российско-узбекской межправкомиссии пройдет в России в 2020 году.