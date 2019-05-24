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В Госдуме оценили обжалование указа Зеленского о роспуске Рады 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады от фракции «Народный фронт» Андрея Тетерука о том, что указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента страны обжалован в Конституционном суде.
«Решение Рады обжаловать указ президента о роспуске верховной законодательной власти связано не с попыткой преодолеть данный указ и отменить его, а с тем, что на Украине сегодня формируется чёткая оппозиция в отношении нового президента страны», — сказал Водолацкий.
Ранее депутаты Верховной рады обжаловали указ Зеленского о роспуске парламента.
23 мая указ Зеленского о роспуске Рады и назначении досрочных выборов вступил в силу.
RT на русском: последние новости
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Политика , Украина , Виктор Водолацкий , Владимир Зеленский , Госдума , Верховная Рада
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