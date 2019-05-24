Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас поручили в течение месяца проработать спорные вопросы по развитию интеграции в рамках Союзного государства.
Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов.
"Дмитрий Медведев и Сергей Румас дали поручения министрам экономики двух стран определить перечень тех направлений сотрудничества, позиции по которым требуют отдельного компромисса, по которым не удается пока договориться. Месяц они будут над этим работать и в третьей декаде июня состоится еще одна встреча (премьер-министров — прим. ТАСС), и они продолжат переговоры по этому вопросу", — сказал Осипов.