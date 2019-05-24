Правительство РФ одобрило законопроект о продлении «дачной амнистии»

Правительство России одобрило законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2020 года. Об этом сообщили на сайте кабмина.

Законопроект предусматривает возможность упрощенного порядка оформления прав на садовых и дачных участках. Владельцам не нужно направлять уведомления о строительстве или реконструкции жилья.