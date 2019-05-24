Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сенатор от Крыма назвала отставку Мэй предостережением русофобам 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди заяла, что отставка премьер-министра Великобритании Терезы Мэй является предостережением для европейских политиков-русофобов.
Мэй ранее в пятницу объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, в том числе члены кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit. Это означает, что Мэй должна покинуть и пост премьера страны.
"Просчет Мэй, рьяно подержавшей антироссийскую истерию, стоил ей чрезвычайно дорого. Пример Терезы Мэй, не признающей демократические принципы и, как следствие, воссоединение Республики Крым с Россией, должен быть предостережением оставшимся у власти русофобам", — сказала журналистам Ковитиди.
По ее словам, результатом деятельности Мэй стали реальные риски экономической катастрофы для Великобритании, в то время как Россия заинтересована в развитии экономических отношений с ЕС.
"Вследствие этого закономерно, что не исповедующая демократические принципы и не признавшая результаты крымского референдума Тереза Мэй стала политиком-аутсайдером", — сказала сенатор.
Последние новости
Тереза Мэй объявила о своей отставке Самое опасное оружие России на мировом рынке. Нет, это не С-400 Пушков: Зеленский не готов быть президентом
Комментарии
Политика , Европа , Ольга Ковитиди , Тереза Мэй , ЕС , Консервативная партия , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Будет видео: Зеленского обманули депутаты Рады10
«Не хотят вам говорить»: Путин дал совет патриарху115
Не надо было посылать. Глава ВСУ о керченской «провокации»14
В Кремле отреагировали на отставку Мэй164
Тест: Легко ли вас «напарить» по телефону?21
Видео
01:26
«Не хотят вам говорить»: Путин дал совет патриарху
Общество
03:50
В Кремле отреагировали на отставку Мэй
Политика Европа
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:57
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»
В мире
01:09
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша
Происшествия
00:30
Журналистов обстреляли из танка в Сирии
В мире
00:42
Во время «последнего звонка» на школьников рухнул потолок
Происшествия
00:27
Мэй заплакала во время объявления отставки
В мире
00:27
Тереза Мэй объявила об отставке
В мире
00:47
В школе, где прошел БДСМ-выпускной, идет проверка
Общество Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение