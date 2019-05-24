Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Иркутске на участие в праймериз «Единой России» свои заявления отозвали около 60 человек 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Почти 60 человек отозвали свои заявления на участие в праймериз "Единой России", по итогам которых партия будет выдвигать кандидатов в депутаты думы Иркутска. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
Праймериз "Единой России" — предварительное голосование по отбору кандидатов для участия в выборах в городскую думу — состоятся в Иркутске 26 мая. Выборы в гордуму назначены на 8 сентября, жителям предстоит избрать 35 депутатов. 17 мая были аннулированы заявления на участие в праймериз 39 человек, которые сами сняли свои кандидатуры.
"Сегодня [с праймериз] снялся еще 41 человек. Часть из них не приняла участие в дебатах, а это обязательное требование для участников предварительного голосования. Другие не предоставили полного пакета документов. Регистрация 20 кандидатов аннулирована на основании личного заявления", — сказали в пресс-службе.
В результате в праймериз будут участвовать 80 кандидатов из ранее планировавших 162-х.
Ранее ТАСС сообщал, что участвовать в праймериз отказался мэр Иркутска Дмитрий Бердников, который заявил о намерении баллотироваться в думу самовыдвиженцем. По его мнению, "сегодняшняя позиция партийных функционеров идет явно вразрез с интересами горожан". В региональном отделении "Единой России" отзыв заявлений кандидатами связывают с тем, что "люди реально оценили свои возможности и посчитали, что выиграть не смогут".
ТАСС: последние новости
Кабмин одобрил Конвенцию ШОС по противодействию экстремизму Врио губернатора поручил сменить главу управления дорожного хозяйства Челябинска Владимир Путин вручает государственные награды. Видеотрансляция
Комментарии1
Политика , Дмитрий Бердников , Единая Россия , Госдума , ИТАР-ТАСС , Иркутск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Будет видео: Зеленского обманули депутаты Рады10
«Не хотят вам говорить»: Путин дал совет патриарху115
Не надо было посылать. Глава ВСУ о керченской «провокации»14
В Кремле отреагировали на отставку Мэй164
Тест: Легко ли вас «напарить» по телефону?21
Видео
01:26
«Не хотят вам говорить»: Путин дал совет патриарху
Общество
03:50
В Кремле отреагировали на отставку Мэй
Политика Европа
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:57
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»
В мире
01:09
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша
Происшествия
00:30
Журналистов обстреляли из танка в Сирии
В мире
00:42
Во время «последнего звонка» на школьников рухнул потолок
Происшествия
00:27
Мэй заплакала во время объявления отставки
В мире
00:27
Тереза Мэй объявила об отставке
В мире
00:47
В школе, где прошел БДСМ-выпускной, идет проверка
Общество Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение