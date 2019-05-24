В Иркутске на участие в праймериз «Единой России» свои заявления отозвали около 60 человек

Почти 60 человек отозвали свои заявления на участие в праймериз "Единой России" , по итогам которых партия будет выдвигать кандидатов в депутаты думы Иркутска . Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Праймериз "Единой России" — предварительное голосование по отбору кандидатов для участия в выборах в городскую думу — состоятся в Иркутске 26 мая. Выборы в гордуму назначены на 8 сентября, жителям предстоит избрать 35 депутатов. 17 мая были аннулированы заявления на участие в праймериз 39 человек, которые сами сняли свои кандидатуры.

"Сегодня [с праймериз] снялся еще 41 человек. Часть из них не приняла участие в дебатах, а это обязательное требование для участников предварительного голосования. Другие не предоставили полного пакета документов. Регистрация 20 кандидатов аннулирована на основании личного заявления", — сказали в пресс-службе.

В результате в праймериз будут участвовать 80 кандидатов из ранее планировавших 162-х.