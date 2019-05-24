Почти 60 человек отозвали свои заявления на участие в праймериз "Единой России", по итогам которых партия будет выдвигать кандидатов в депутаты думы Иркутска. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
Праймериз "Единой России" — предварительное голосование по отбору кандидатов для участия в выборах в городскую думу — состоятся в Иркутске 26 мая. Выборы в гордуму назначены на 8 сентября, жителям предстоит избрать 35 депутатов. 17 мая были аннулированы заявления на участие в праймериз 39 человек, которые сами сняли свои кандидатуры.
"Сегодня [с праймериз] снялся еще 41 человек. Часть из них не приняла участие в дебатах, а это обязательное требование для участников предварительного голосования. Другие не предоставили полного пакета документов. Регистрация 20 кандидатов аннулирована на основании личного заявления", — сказали в пресс-службе.
В результате в праймериз будут участвовать 80 кандидатов из ранее планировавших 162-х.
Ранее ТАСС сообщал, что участвовать в праймериз отказался мэр Иркутска Дмитрий Бердников, который заявил о намерении баллотироваться в думу самовыдвиженцем. По его мнению, "сегодняшняя позиция партийных функционеров идет явно вразрез с интересами горожан". В региональном отделении "Единой России" отзыв заявлений кандидатами связывают с тем, что "люди реально оценили свои возможности и посчитали, что выиграть не смогут".