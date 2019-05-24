Милонов предрек Мэй головокружительную карьеру домохозяйки

«Мэй так и не разобралась до конца в стратегических направлениях Великобритании. Она по большому счету не справилась с государственным направлением, поэтому ей, наверное нужно вернуться к пудингам и вышиванию. Ее правление ознаменовалось мощнейшими скандалами, провокационными историями, связанными со Скрипалями, с новым витком санкций», — рассказал Милонов.

По мнению парламентария, Тереза Мэй стала использовать свою страну для реализации чужих планов. Фактически Британию в своих интересах использовала другая страна, которую Милонов не стал называть, но вполне прозрачно обозначил — какое государство он имеет в виду.

«Скажем так, Британию использовали для некоторых трансатлантических антироссийских проектов. Англия от этого ничего не прибавила, а вот Мэй выставила ее посмешищем на весь мир с этим делом Скрипалей — это точно», — добавил депутат.

По мнению Милонова, британский премьер очень сильно мешала нормальным международным взаимоотношениям. Теперь она вполне может вернуться к карьере домохозяйки, предоставив событиям развиваться естественным путем.