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Милонов предрек Мэй головокружительную карьеру домохозяйки 

360tv.ru 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Тереза Мэй пришла на должность британского премьер-министра, чтобы решать определенные задачи. Например, обеспечить Brexit, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Об этом он рассказал «360».
«Мэй так и не разобралась до конца в стратегических направлениях Великобритании. Она по большому счету не справилась с государственным направлением, поэтому ей, наверное нужно вернуться к пудингам и вышиванию. Ее правление ознаменовалось мощнейшими скандалами, провокационными историями, связанными со Скрипалями, с новым витком санкций», — рассказал Милонов.
По мнению парламентария, Тереза Мэй стала использовать свою страну для реализации чужих планов. Фактически Британию в своих интересах использовала другая страна, которую Милонов не стал называть, но вполне прозрачно обозначил — какое государство он имеет в виду.
«Скажем так, Британию использовали для некоторых трансатлантических антироссийских проектов. Англия от этого ничего не прибавила, а вот Мэй выставила ее посмешищем на весь мир с этим делом Скрипалей — это точно», — добавил депутат.
По мнению Милонова, британский премьер очень сильно мешала нормальным международным взаимоотношениям. Теперь она вполне может вернуться к карьере домохозяйки, предоставив событиям развиваться естественным путем.
«Если очень сильно не мешать то все будет хорошо, прекрасно идти к благоприятному международному климату. Если брать естественный фон взаимоотношений, он в целом очень положительный», — заключил Милонов.
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Комментарии1
Политика , Европа , Тереза Мэй , Виталий Милонов , Госдума , Великобритания
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