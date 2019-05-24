Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин пожелал патриарху Кириллу разгрузить рабочий график 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днём тезоименитства и пожелал ему разгрузить рабочий график, говорится в сообщении на сайте Кремля.
"Есть только одно пожелание — Ваши ближайшие сотрудники не хотят Вам этого говорить, я скажу — график свой корректировать в сторону разгрузки", — обратился глава государства к предстоятелю РПЦ.
Путин также поблагодарил главу РПЦ за совместную работу по укреплению страны и за вклад в укрепление Русской православной церкви, "а значит, в укрепление и всей нашей страны, всей России".
В свою очередь патриарх отметил "замечательный уровень сотрудничества, взаимодействия, которое сейчас осуществляется между государством российским и церковью".
"Многие добрые дела реализуются, и это видно невооружённым глазом. Поэтому, думаю, всё, что происходит в этой части общественно-церковных отношений, всё это содействует укреплению жизни нашего народа, духовной жизни, и содействует миру, благополучию и процветанию нашего общества", — добавил он.
Последние новости
Тереза Мэй объявила о своей отставке Самое опасное оружие России на мировом рынке. Нет, это не С-400 Пушков: Зеленский не готов быть президентом
Комментарии1
Политика , Патриарх Кирилл , Владимир Путин , РПЦ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле отреагировали на отставку Мэй302
Тест: Легко ли вас «напарить» по телефону?14
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»99
«Новый Робин Гуд» помогает бедным интимными фото4
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша98
Видео
03:50
В Кремле отреагировали на отставку Мэй
Политика Европа
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:57
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»
В мире
01:09
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша
Происшествия
00:30
Журналистов обстреляли из танка в Сирии
В мире
00:42
Во время «последнего звонка» на школьников рухнул потолок
Происшествия
00:27
Мэй заплакала во время объявления отставки
В мире
00:27
Тереза Мэй объявила об отставке
В мире
00:47
В школе, где прошел БДСМ-выпускной, идет проверка
Общество Образование
03:26
Болтовня и популизм. На Украине не хотят референдума
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение