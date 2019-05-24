Путин пожелал патриарху Кириллу разгрузить рабочий график

Президент РФ Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днём тезоименитства и пожелал ему разгрузить рабочий график, говорится в сообщении на сайте Кремля.

"Есть только одно пожелание — Ваши ближайшие сотрудники не хотят Вам этого говорить, я скажу — график свой корректировать в сторону разгрузки", — обратился глава государства к предстоятелю РПЦ.

Путин также поблагодарил главу РПЦ за совместную работу по укреплению страны и за вклад в укрепление Русской православной церкви, "а значит, в укрепление и всей нашей страны, всей России".

В свою очередь патриарх отметил "замечательный уровень сотрудничества, взаимодействия, которое сейчас осуществляется между государством российским и церковью".