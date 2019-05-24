«Оскар»: Захарову рассмешили слезы Мэй

Видео демонстрирует, что в конце речи политик еле сдерживала слезы, а ее голос дрожал.

«Оскар!» — так прокомментировала Захарова это выступление.

24 мая Мэй заявила, что уйдет в отставку с поста премьера 7 июня. Также она покинет должность лидера Консервативной партии

В последнее время премьера критиковали за незавершенную процедуру «Брекзита».

Она выразила сожаление, что выдвинутый ей план выхода Великобритании из ЕС не нашел поддержки.

В отрывке пресс-конференции, опубликованном Захаровой, Мэй заявила, что Великобритания — «единая страна с великим будущим», а она сама — «вторая женщина на посту премьера, но точно не последняя».