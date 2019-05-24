Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в Facebook отрывок обращения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, в котором та объявила об отставке.
Видео демонстрирует, что в конце речи политик еле сдерживала слезы, а ее голос дрожал.
«Оскар!» — так прокомментировала Захарова это выступление.
24 мая Мэй заявила, что уйдет в отставку с поста премьера 7 июня. Также она покинет должность лидера Консервативной партии.
В последнее время премьера критиковали за незавершенную процедуру «Брекзита».
Она выразила сожаление, что выдвинутый ей план выхода Великобритании из ЕС не нашел поддержки.
В отрывке пресс-конференции, опубликованном Захаровой, Мэй заявила, что Великобритания — «единая страна с великим будущим», а она сама — «вторая женщина на посту премьера, но точно не последняя».
«Я бесконечно благодарна за возможность служить стране, которую люблю», — сказала она и ушла.