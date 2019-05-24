Песков рассказал об опасностях для Рунета из-за границы

Опасности, грозящие Рунету, не гипотетические, и резервирование суверенных мощностей необходимо для защиты интересов страны, считают в Кремле.

На вопрос журналистов, нет ли опасений, что формулировки подготовленного Минкомсвязью проекта постановления правительства, где перечисляются случаи, когда возможна изоляция Рунета, размыты, и не позволят ли они отключать его по несущественным поводам, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что это вопрос правоприменительной практики и посоветовал лучше обратиться к экспертам.

"Смысл закона — как раз обезопасить нашу сеть в случае недружественных шагов из-за границы, — сказал Песков. — Их опасность носит не просто чисто гипотетический характер". "Вы видите, что происходит в рамках торговых войн, не буду персонифицировать их участников, какие системные опасности несут эти торговые войны, — заметил он. — Волны от этого расходятся по всему миру".