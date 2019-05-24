Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьеры России и Белоруссии обсудят интеграцию в Союзном государстве 

РИА Новости + ещё 2 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Подходы России и Белоруссии по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства сходятся на 70%, заявил белорусский премьер-министр Сергей Румас на встрече с главой российского кабмина Дмитрием Медведевым, предложив обсудить расхождение позиций.
"Мы получили от вас оперативно предложения по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, мы тщательно проработали и также оперативно вам представили свои предложения. Я думаю, что мы сегодня сможем обсудить их. На 70% наши позиции сходится, и сегодня хотелось бы по оставшимся 30% понять, в чем у нас различия, какие развязки есть", — сказал Румас на встрече с Медведевым.
После встречи премьер-министров в узком составе переговоры продолжатся в расширенном формате.
В расширенном составе в переговорах примут участие вице-премьер РФ Дмитрий Козак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, замглавы Минфина Илья Трунин, статс-секретарь — замглавы МИД Григорий Карасин.
С белорусской стороны — вице-премьеры Игорь Ляшенко и Игорь Петришенко, министры экономики и финансов Дмитрий Крутой и Максим Ермолович, посол Белоруссии в России Владимир Семашков.
В конце 2018 года Белоруссия и РФ решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции.
Премьер-министр РФ 13 декабря 2018 года говорил о готовности страны реализовывать все пункты договора о создании Союзного государства России и Белоруссии от 1999 года, включая образование единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, Счетной палаты. Такой уровень интеграции позволит проводить единую налоговую и тарифную политику, а также политику в области ценообразования, указал он.
Последние новости
Тереза Мэй объявила о своей отставке Самое опасное оружие России на мировом рынке. Нет, это не С-400 Пушков: Зеленский не готов быть президентом
Комментарии
Политика , СНГ , Дмитрий Мезенцев , Илья Трунин , Дмитрий Медведев , Игорь Петришенко , Григорий Карасин , Максим Орешкин , Сергей Румас , Дмитрий Козак , МИД , Счетная палата , Минэкономразвития , Минфин , Федеральная таможенная служба
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле отреагировали на отставку Мэй302
Тест: Легко ли вас «напарить» по телефону?14
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»99
«Новый Робин Гуд» помогает бедным интимными фото4
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша98
Видео
03:50
В Кремле отреагировали на отставку Мэй
Политика Европа
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:57
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»
В мире
01:09
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша
Происшествия
00:30
Журналистов обстреляли из танка в Сирии
В мире
00:42
Во время «последнего звонка» на школьников рухнул потолок
Происшествия
00:27
Мэй заплакала во время объявления отставки
В мире
00:27
Тереза Мэй объявила об отставке
В мире
00:47
В школе, где прошел БДСМ-выпускной, идет проверка
Общество Образование
03:26
Болтовня и популизм. На Украине не хотят референдума
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение