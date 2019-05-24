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Песков о деле Черкалина: Путин получает доклады по расследованию фактов коррупции 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин регулярно получает доклады о расследовании крупных дел по фактам преступлений коррупционной направленности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об информированности президента о деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина.
"Естественно, президент получает доклады о наиболее значимых и резонансных делах, это обычная практика", — сказал он.
"Мы неоднократно говорили, что антикоррупционная деятельность затрагивает все ведомства, все чины без разбора, — добавил представитель Кремля. — Это системная работа, это не кампанейщина".
Черкалин, двое его бывших подчиненных и еще два фигуранта, находящихся в розыске, подозреваются в хищении 490 млн рублей. По мнению следствия, бывшие сотрудники ФСБ ввели в заблуждение потерпевшего Сергея Гляделкина и убедили его передать им долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на общую сумму 490 млн рублей. За это они пообещали бизнесмену прекратить уголовное преследование, которое ставило под угрозу реализацию его инвестиционных проектов по строительству жилых домов в Москве. По данным следствия, Черкалин также получил взятку в $850 тыс. от главы одной из коммерческих фирм за общее покровительство в период с 2013 по 2015 годы.
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Комментарии
Политика , Криминал , Сергей Гляделкин , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ФСБ
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