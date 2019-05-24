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Последствия ситуации с «грязной» нефтью оценили в Кремле 

Газета.Ru + ещё 4 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об усилиях минимизации последствий ситуации с "грязной" нефтью в трубопроводе "Дружба", передает РИА "Новости".
По его словам, это внештатная ситуация и технологическая проблема.
"Бывают проблемные моменты, и сейчас прикладываются усилия для того, чтобы минимизировать последствия в первую очередь для наших партнеров и контрагентов", — заявил Песков.
Он добавил, что вопросы ущерба для России от загрязненной нефти и проблем с ее доставкой в Белоруссию и Европу могут оценить в Минэнерго РФ.
По его словам, администрация президента не занимается подсчетом убытков.
Ранее Россия пообещала очистить все три нитки нефтепровода "Дружба" от "грязной" нефти.
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Политика , Дмитрий Песков , Администрация Президента РФ , Минэнерго , РИА Новости
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