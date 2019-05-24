Последствия ситуации с «грязной» нефтью оценили в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об усилиях минимизации последствий ситуации с "грязной" нефтью в трубопроводе "Дружба", передает РИА "Новости".

По его словам, это внештатная ситуация и технологическая проблема.

"Бывают проблемные моменты, и сейчас прикладываются усилия для того, чтобы минимизировать последствия в первую очередь для наших партнеров и контрагентов", — заявил Песков.

Он добавил, что вопросы ущерба для России от загрязненной нефти и проблем с ее доставкой в Белоруссию и Европу могут оценить в Минэнерго РФ

По его словам, администрация президента не занимается подсчетом убытков.

Ранее Россия пообещала очистить все три нитки нефтепровода "Дружба" от "грязной" нефти.