Российские военные в Конго займутся обслуживанием техники, заявил Песков

Российские военные специалисты, которые будут направлены в Конго , займутся обслуживанием военной техники, ранее поставленной из России , заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Ранее сообщалось, что Россия и Конго заключили контракт на направление российских военных специалистов в Конго для обучения конголезцев эксплуатации и ремонту имеющейся в стране российской военной техники.