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Российские военные в Конго займутся обслуживанием техники, заявил Песков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские военные специалисты, которые будут направлены в Конго, займутся обслуживанием военной техники, ранее поставленной из России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что Россия и Конго заключили контракт на направление российских военных специалистов в Конго для обучения конголезцев эксплуатации и ремонту имеющейся в стране российской военной техники.
"Речь идет о специалистах, которые приедут для обслуживания ранее поставленной в Конго военной техники и специального имущества, как это называется. Многие объекты этой техники могут дальше использоваться при соответствующем сервисе, как раз эти люди, которые будут туда направлены, они и будут заниматься обслуживанием этого имущества", — сказал Песков журналистам.
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Политика , Армия , Войска , Дмитрий Песков , Конго
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