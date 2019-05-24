Путин проведет совещание с Совбезом и встретится с патриархом Кириллом

"Президент проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности и позже в течение дня он имеет в виду пообщаться с патриархом Кириллом".

По словам Пескова, Путин поздравит Кирилла с днем тезоименитства и обсудит другие темы. Представитель Кремля напомнил, что общение президента и патриарха "носит регулярный и очень доверительный характер".