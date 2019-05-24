Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин проведет совещание с Совбезом и встретится с патриархом Кириллом 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет традиционное совещание с постоянными членами Совета безопасности и встретится с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности и позже в течение дня он имеет в виду пообщаться с патриархом Кириллом".
По словам Пескова, Путин поздравит Кирилла с днем тезоименитства и обсудит другие темы. Представитель Кремля напомнил, что общение президента и патриарха "носит регулярный и очень доверительный характер".
ТАСС: последние новости
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства и пожелал побольше отдыхать Кремль выступает за саммит в нормандском формате, но против "встречи ради встречи" Песков: Кремль получает доклады общего характера по ситуации с трубопроводом "Дружба"
Политика , Патриарх Кирилл , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле отреагировали на отставку Мэй304
Тест: Легко ли вас «напарить» по телефону?14
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»99
«Новый Робин Гуд» помогает бедным интимными фото4
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша98
Видео
03:50
В Кремле отреагировали на отставку Мэй
Политика Европа
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:57
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»
В мире
01:09
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша
Происшествия
00:30
Журналистов обстреляли из танка в Сирии
В мире
00:42
Во время «последнего звонка» на школьников рухнул потолок
Происшествия
00:27
Мэй заплакала во время объявления отставки
В мире
00:27
Тереза Мэй объявила об отставке
В мире
00:47
В школе, где прошел БДСМ-выпускной, идет проверка
Общество Образование
03:26
Болтовня и популизм. На Украине не хотят референдума
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение