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Россия поможет Северной Корее побороть засуху 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Public domain
Россия окажет помощь Северной Корее в связи с засухой. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел Игорь Моргулов, сообщает «Интерфакс».
«Мы планируем [оказать помощь], да», — заявил дипломат.
Он добавил, что Россия ежегодно оказывает помощь Северной Корее по линии Всемирной продовольственной программы.
15 мая Северная Корея рассказала о сильнейшей засухе. За первые пять месяцев 2019 года в стране выпало в среднем 54,4 миллиметра осадков, что стало самым низким уровнем с 1982 года.
В начале мая в Организации Объединенных Наций (ООН) предупреждали, что порядка 10 миллионов человек в КНДР могут пострадать из-за нехватки продовольствия. По их данным, у страны может не хватить еды до следующего урожая.
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Политика , Погода , Игорь Моргулов , ООН , Интерфакс , КНДР
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