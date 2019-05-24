Россия поможет Северной Корее побороть засуху

«Мы планируем [оказать помощь], да», — заявил дипломат.

Он добавил, что Россия ежегодно оказывает помощь Северной Корее по линии Всемирной продовольственной программы.

15 мая Северная Корея рассказала о сильнейшей засухе. За первые пять месяцев 2019 года в стране выпало в среднем 54,4 миллиметра осадков, что стало самым низким уровнем с 1982 года.