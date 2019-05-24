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В Совфеде прокомментировали решение Мэй уйти в отставку 

RT на русском 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уйти в отставку с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, главы правительства страны.
«В Великобритании сейчас есть сильные противоречия между двумя направлениями. Первое — выход из состава Евросоюза. Второе — сохранение нынешней позиции. На этом фоне и происходили конфликты, которые преследовали Мэй весь период её нахождения во главе британского правительства. Думаю, после отставки противоречия всё равно сохранятся не зависимо от того, кто займёт её место. Сложно сказать, чем закончится эта внутриполитическая ситуация», — заявил сенатор.
По его словам, позиции Великобритании по отношению к Евросоюзу на сегодняшний день сильно ослабли.
«После отставки Мэй в Британии всё равно останутся те, кто будет выступать за выход из ЕС. При этом страна может остаться в составе Евросоюза, но вопрос в том, надолго ли», — сказал Цеков.
Ранее Мэй объявила о решении уйти в отставку с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны 7 июня.
При этом премьер добавила, что продолжит выполнять обязанности главы кабмина до того момента, пока ей не найдут замену в партии.
RT на русском: последние новости
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Политика , Европа , Тереза Мэй , Сергей Цеков , ЕС , Совет Федерации , Консервативная партия , Республика Крым , Великобритания
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