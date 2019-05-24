Текслер потребовал крупной отставки в мэрии

Глава Южного Урала Алексей Текслер сообщил об отставке в челябинской мэрии. Заявление прозвучал во время визита на объекты капитального ремонта и строительства дорог.

«Я поручил администрации города провести смену руководителя дорожного хозяйства», — прокомментировал Алексей Текслер.

Такое решение было принято из-за сорванных торгов на дорожный контракт стоимостью 827 млн рублей. Результаты аукциона уже дважды отменяло челябинское УФАС

На должность начальника управления дорожного хозяйства назначен Александр Шабалин был назначен в 2008 году. Ранее он руководил муниципальным унитарным предприятием «Городская техническая инспекция», которое имеет контрольные функции в сфере дорожного и капитального строительства, благоустройства, и т.д.

Также Алексей Текслер критично высказался по поводу грязи и пыли на тротуарах областного центра.

«По ним невозможно ходить», — отметил глава региона.

Ранее «ФедералПресс» писал, что руководитель Южного Урала сегодня заявил, что регион больше нуждается в ремонте существующих дорог, чем строительстве новых.