Султан Брунея передал приветствие Путину и народу России

"Позвольте передать вам теплые приветствия Его Величества султана Брунея-Даруссалама Хассанала Болкиаха президенту России Владимиру Путину, правительству и народу Российской Федерации, — сказал он. — Искренне благодарю вас за приглашение посетить этот прекрасный город".

Юсуф отметил, что Бруней высоко ценит отношения с Россией, дружбу и взаимное понимание, сформировавшиеся за прошедшие годы, особенно между лидерами двух стран.

"За последние годы мы предприняли серьезные усилия по углублению наших связей. Только за последний год состоялось много визитов на высоком уровне, — напомнил он. — Мы укрепили наше сотрудничество подписанием меморандума о понимании и других соглашений".

Брунейский министр также указал, что Россия стала важным партнером для всего региона Юго-Восточной Азии.