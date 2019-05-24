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Султан Брунея передал приветствие Путину и народу России 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Второй министр иностранных дел и торговли Брунея Эриван Юсуф передал президенту РФ Владимиру Путину и российскому народу приветствие от султана Хассанала Болкиаха в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Позвольте передать вам теплые приветствия Его Величества султана Брунея-Даруссалама Хассанала Болкиаха президенту России Владимиру Путину, правительству и народу Российской Федерации, — сказал он. — Искренне благодарю вас за приглашение посетить этот прекрасный город".
Юсуф отметил, что Бруней высоко ценит отношения с Россией, дружбу и взаимное понимание, сформировавшиеся за прошедшие годы, особенно между лидерами двух стран.
"За последние годы мы предприняли серьезные усилия по углублению наших связей. Только за последний год состоялось много визитов на высоком уровне, — напомнил он. — Мы укрепили наше сотрудничество подписанием меморандума о понимании и других соглашений".
Брунейский министр также указал, что Россия стала важным партнером для всего региона Юго-Восточной Азии.
"Мы рассчитываем на их дальнейшее углубление", — добавил он.
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Комментарии
Политика , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , Бруней
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