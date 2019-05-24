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Мединский высоко оценил реализацию нацпроекта «Культура» в 8 регионах России 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Восемь регионов России, в том числе Новосибирская область, Татарстан и Ставропольский край, справляются со всеми задачами по реализации национального проекта "Культура". Об этом в пятницу сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский на заседании координационного совета по культуре в Новосибирске.
"Хочу отметить те регионы-лидеры, которые справляются со всеми поставленными задачами. Это Амурская, Новосибирская, Липецкая, Магаданская, Тамбовская области, Ставропольский край, Республика Коми и Татарстан", — сказал Мединский.
Он отметил, что при этом есть регионы, где реализация национального проекта идет "не так хорошо, как хотелось". Там не проведены конкурсные процедуры, не заключены контракты на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, не опубликованы графики работ.
"По театрам это Ульяновская область, Чувашия. По музыкальным инструментам — Московская область, как ни поразительно — Санкт-Петербург. Республика Саха Якутия", — сказал министр.
Нацпроект "Культура" разработан на период до 2024 года. Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. (из федерального — 109,7 млрд руб., из бюджетов субъектов РФ — 3,8 млрд руб.).
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Комментарии
Политика , Владимир Мединский , Новосибирск , Новосибирская Область , Республика Татарстан , Ставропольский Край
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