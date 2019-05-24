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Путин подписал указ об особенностях переселения из закрытых военных городков 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин подписал указ, регулирующий особенности переселения граждан из закрытых военных городков. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В нем отмечается, что новые нормы касаются уволенных с военной службы граждан, а также собственников помещений в военных городках и членов их семей, которые хотели бы переселиться из этих населенных пунктов в другие. Устанавливается, что таким гражданам могут быть предложены другие жилые помещения, однако они могут быть предоставлены только при согласии заявителей. Новое жилье предоставляется по договору социального найма или в собственность, причем бесплатно, но в порядке очереди.
Указ определяет и нормы жилой площади, которая выделяется заявителям. Так, для одиноко проживающего человека она составляет 33 кв. м, на семью из двух человек — 42 кв. м, а если семья состоит из трех и более человек, то на каждого ее третьего и последующего члена полагается по 18 кв. м. С учетом конструктивных особенностей жилья эти нормативы могут быть превышены, но не более, чем на 9 кв. м.
Указ вступит в силу 1 сентября 2019 года.
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Политика , Владимир Путин
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