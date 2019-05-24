МИД посоветовал россиянами во Франции избегать людных мест из-за протестов

"Франция — 25 мая в Париже и других крупных городах планируются очередные акции движения "желтые жилеты", рекомендуется избегать мест массового скопления людей", — говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра российского МИД, опубликованном в Twitter.

#Франция — 25 мая в Париже и других крупных городах планируются очередные акции движения «желтые жилеты»; рекомендуется избегать мест массового скопления людей pic.twitter.com/0rDvoJ7Wgv— МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 24 мая 2019 г.

Кроме того, в департаменте предупредили, что 26 мая в Бельгии в Брюсселе также запланирована манифестация сторонников движения "желтые жилеты", из-за чего в городе будут приняты повышенные меры безопасности и ограничено движение транспорта.

Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. По данным соцопросов, больше половины французов выступают за прекращение акций "желтых жилетов".