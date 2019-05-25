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Переговоры с Россией должны быть приоритетом для Украины, считают в ЕП 

РИА Новости + ещё 20 1 час назад
Фото: RT на русском
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Депутат Европарламента Натан Гилл заявил, что переговоры с Россией должны быть приоритетной задачей для Украины.
Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что продолжит заниматься вопросом возврата пленных из Донбасса независимо от позиции нового президента Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин продолжит взаимодействие с Медведчуком, если он со своей стороны сможет реализовать гуманитарные инициативы, в том числе по вопросу удерживаемых лиц в Донбассе.
При этом ранее бывший президент Украины Петр Порошенко поручил Службе безопасности рассмотреть целесообразность участия Медведчука в переговорах по освобождению пленных в Донбассе. В пятницу глава администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что Медведчук не может представлять Украину на переговорах с РФ.
"В 21 веке в Европе мы ожидаем от политиков, что они будут разговаривать с соседями, а не решать, что это не главный вопрос. Для меня это очень странно. Ведь у вас есть такой человек, который может быть таким переговорщиком, как Виктор Медведчук, который продемонстрировал свое мастерство и способность вести диалог между Украиной и Россией… Поэтому я не согласен с месседжем, который отправили из Киева в Россию и другие страны Европы, что эта задача — не на первом месте. Ведь на самом деле это вопрос номер один", — заявил Гилл в субботу в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, если бы он был президентом Украины, то использовал бы все доступные средства и попросил Медведчука помочь в переговорах. «Какими бы обязанностями ни пользовался президент Зеленский, он должен использовать знания людей вокруг, чтобы помочь решить это дело», — отметил он.
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Дмитрий Песков , Виктор Медведчук , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , РИА Новости , Москва
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