Депутаты Госдумы изучат в Крыму передовые цифровые технологии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что депутаты отправятся в Крым на заседание Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики. Мероприятие пройдет с 24 по 25 мая. Об этом сообщил сайт «Свободная Пресса».

По словам Вячеслава Володина, во время заседания специалисты расскажут парламентариям о ведущих мировых IT-компаниях. Также обсудят расширение доступности для российских граждан цифровых услуг. Председатель Госдумы отметил, что развитие цифровой экономики — это одна из основных задач в работе парламента страны.