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Депутаты Госдумы изучат в Крыму передовые цифровые технологии 

360tv.ru + ещё 2 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что депутаты отправятся в Крым на заседание Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики. Мероприятие пройдет с 24 по 25 мая. Об этом сообщил сайт «Свободная Пресса».
По словам Вячеслава Володина, во время заседания специалисты расскажут парламентариям о ведущих мировых IT-компаниях. Также обсудят расширение доступности для российских граждан цифровых услуг. Председатель Госдумы отметил, что развитие цифровой экономики — это одна из основных задач в работе парламента страны.
«Наше законодательство в этой сфере достаточно молодое, мы не так давно приступили к формированию необходимой правовой базы. Потому для нас особенно важно изучить опыт других стран, эффективные законодательные механизмы, которые внедряются для развития цифровой отрасли», — заключил Володин.
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Политика , Вячеслав Володин , Госдума , Республика Крым
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