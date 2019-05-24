«Не гипотетически»: Песков привел доказательство угрозы Рунету

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал торговые войны и «недружественные шаги» некоторых стран доказательствами существования реальной угрозы для Рунета. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков отметил, что опасности грозят не одним участникам торговых войн. По его мнению, волны от таких конфликтов расходятся по всему миру и влияют на все страны.

«Опасность таких недружественных шагов, она носит не просто чисто гипотетический характер», — заявил он.

Песков добавил, что смысл принятого закона о «надежном Рунете» заключается именно в том, чтобы обезопасить российскую сеть в случае недружественных шагов из-за границы. Резервирование внутренних мощностей он назвал необходимыми действиями для защиты интересов страны.

Песков сказал, что не будет «персонифицировать» участников торговых конфликтов, которые он упомянул. В последнее время произошло сразу несколько таких ситуаций, к примеру, с китайским производителем телефонов Huawei в США.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа внесла Huawei в список компаний, с которыми местные фирмы не могут торговать, если у них нет специальной лицензии от американских властей. Сделано это было в рамках «защиты американских информационно-коммуникационных сетей». После этого стало известно, что Google отключит Huawei от некоторых обновлений операционной системы Android. Новые смартфоны компании потеряют доступ к магазину приложений Google и программам YouTube и Maps.

Планом «Б» Huawei стала разработка «домашней» ОС HongMeng. В России при участии «Ростелекома» тоже создается своя операционная система «Аврора», как превентивная мера на случай санкций со стороны США. Все персональные данные пользователей «Авроры» будут храниться на российских серверах.

Законопроект о «надежном Рунете», который упомянул Песков, приняли в России в 2019 году. Документ предполагает создание инфраструктуры, которая позволит интернету в РФ изолированно работать в случае отключения от глобальной Сети.

Песков ранее пояснял, что США могут отключить Россию от глобального интернета, так как его «де факто» администрируют несколько американских компаний. По словам Пескова, именно из-за этой угрозы нужен новый закон. Он заверял, что документ не связан с попытками изолировать и «закрыть» Россию от остального мира.