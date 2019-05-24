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Межпарламентскую комиссию РФ и Франции запланировали на осень 

Парламентская газета + ещё 1 1 час назад
Фото: ПГ / ЮРИЙ ИНЯКИН
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой не исключил, что заседание Большой российско-французской межпарламентской комиссии может пройти осенью.
«Мы над этим работаем, мы регулярно в контакте с нашими коллегами. Надеемся, что нам удастся провести заседание большой комиссии, которая запланирована пока на осень», — заявил он агентству ТАСС.
Комментируя также возможность участия российской делегации в летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, депутат заявил, что это «зависит от того, насколько ПА готова внести поправки в свой регламент», которые позволили бы ей участвовать.
«Пока регламент не позволяет участвовать России в июньской сессии, если они внесут эти поправки, мы открыты, мы с удовольствием», — заверил он.
В середине января Петр Толстой по итогам консультаций с главой ПАСЕ Лилиан Мори Паскьё в Женеве заявил, что Россия вернётся в организацию тогда, когда Совет Европы будет уважать интересы российского народа. Парламентарий напомнил, что новый регламент организации предполагает частичное лишение национальных делегаций права голоса при голосовании судей Страсбургского суда, генсекретаря Совета Европы и комиссара по правам человека.
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Комментарии
Политика , Петр Толстой , Госдума , Совет Европы , ИТАР-ТАСС , Франция
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