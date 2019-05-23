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В МИД объяснили причину отказа в визе Виктории Нуланд 

ТАСС 1 час назад
Фото: AP Photo/Sergei Chuzavkov
Экс-помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд было отказано в российской визе, поскольку она находится в российских черных списках, введенных в ответ на американские санкционные списки. Об этом сообщили в четверг ТАСС в МИД России.
"Нуланд было отказано в российской визе, она находится в черных списках РФ в ответ на американские санкционные списки", — указали в российском внешнеполитическом ведомстве.
Россия не публиковала перечень лиц, которые внесены в черные списки. Ранее в американской визе было отказано, в том числе, бывшему послу США в Росси Майклу Макфолу.
Ранее в четверг газета "Коммерсантъ" сообщила, что Нуланд было отказано в получении российской визы, которую она запросила для участия в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS). Это мероприятие проходило в Москве 20-21 мая.
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Комментарии1
Политика , США , Майкл Макфол , Виктория Нуланд , Джон Хопкинс , МИД , Газета "Коммерсантъ"
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