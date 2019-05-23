Зачем к Путину приезжал черный друг Брежнева

В мире остался только один правящий лидер, который общался с Леонидом Брежневым уже будучи главой государства — и на этой неделе он вернулся в Кремль. Конголезский президент Дени Сассу-Нгессо не первый раз приезжает к Путину, но за последние годы позиции России в Африке заметно укрепились, и интерес Конго к нашей стране еще больше возрос.

Расположенное на экваторе Конго находится между двумя странами, чьи отношения с Россией вызывают в последние годы постоянный интерес — Центрально-Африканской республикой Анголой . Про «экспансию России» в ЦАР последние годы активно пишет западная пресса, хотя в реальности наша страна лишь оказала президенту этой страны помощь в реформировании армии, а российский бизнес получил в разработку пару месторождений, и все это несравнимо с теми позициями, которые имеет в ЦАР та же Франция , бывшая метрополия. Ангола, чьим партизанам Москва оказывала помощь еще в годы войны за независимость от Португалии (полученной в 1975), конечно, гораздо теснее связана с нашей страной — и недавний визит нового ангольского президента это показал.

Однако и Конго вовсе не чужая Москве. Более того, в 60-е годы она стала одной из первых стран черной Африки, выбравшей социалистическую ориентацию. Безо всякого подталкивания из Москвы — просто тогда социализм был очень популярен в большинстве стран «третьего мира». Взявшие в 1963 году власть офицеры-марксисты стремились к дружбе с Москвой и Пекином и получали ответную поддержку.

Бывший десантник Дени Сассу-Нгессо оказался в числе узкого круга руководителей Конго уже с конца 60-х, а в феврале 1979-го возглавил страну. Тогда ему было 35. И вот прошло сорок лет, а он все еще у власти. Благодаря этому, он является своеобразным мировым рекордсменом — в мире нет президентов, которые начали бы править своей страной раньше него (монархи, вроде английской королевы или султана Брунея не считаются).

При этом Сассу-Нгессо нельзя назвать самым долгоправящим президентом в мире: тут он всего на третьей строчке, уступая двум своим соседям, президентам Экваториальной Гвинеи Камеруна . Хотя они и встали во главе своих стран позже него. Разгадка в том, что в отличие от Сассу-Нгессо, они не теряли власть. А Дени не был главой государства с 1992 по 1997 год, когда проиграл выборы и вместе со своей Партией трудящихся потерял власть. Но вернулся при помощи соседей-ангольцев, не забывших как конголезские товарищи помогали им в партизанской войне.

Хотя впервые в Москву Сассу-Нгессо попал почти полвека назад, с того времени как он возглавил Конго, это всего лишь третий его официальный визит в нашу страну. Он приезжал в 1981 году для переговоров с Леонидом Брежневым, а потом уже только в 2012 году на встречу с Путиным. В промежутке была, впрочем, еще пара поездок: в 1982 он прилетал в Москву на похороны Брежнева, а в 2006-м посетил Санкт-Петербург, где участники саммита «Большой восьмерки» встречались с несколькими африканскими лидерами.

И вот теперь Сассу-Нгессо признается, что в советское время его больше всего поразили парады на Красной площади в честь годовщины Октябрьской революции.

На них он присутствовал в качестве сначала члена Политбюро ЦК Конголезской партии труда, отвечающего за оборону и безопасность, а потом и министра обороны. В те годы СССР не только поставлял Конго оружие — но и готовил кадры для конголезской армии. Впрочем, не только для армии — как и для множества африканских стран, советские вузы вырастили для Конго массу специалистов самых разных профессий. Выступая в среду в Госдуме Сассу-Нгессо специально отметил это:

«Наши студенты получили образование в университетах и высших школах России, что дополнительно поспособствовало развитию социально-экономических секторов нашей страны. Благодаря миссиям технической поддержки, осуществленных Россией в Конго, у нас появились высококвалифицированные кадры, сложился бесценный резерв из экспертов в разных сферах деятельности».

В последние годы — уже после прошлого визита Сассу-Нгессо — возобновилось военно-техническое сотрудничество, но его объемы пока еще очень небольшие. Впрочем, уже в ходе нынешнего визита был заключен контракт на отправку российских военспецов для обслуживания военной техники и продолжены переговоры о поставках российского оружия.

Очень мала пока что и вся двухсторонняя торговля — около 40 миллионов долларов в прошлом, но при этом конголезцы приглашают Россию к участию в самых разных проектах. Хотя в самой выгодной сфере, нефтегазодобыче у них очень плотно сидят французы и американцы, два президента обсуждали и сотрудничество в сфере энергетики (нефтянка, атом). Конго обладает очень хорошими запасами нефти и при небольшом (по африканским меркам и для большой территории страны) четырехмиллионом населении могла бы неплохо развиваться.

Конголезский президент хочет «придать новый импульс отношениям наших стран» — и ему действительно важно присутствие России. В Конго есть не только французы и американцы, там традиционно, еще с 60-х годов, сильны китайские позиции, а в последние годы, на фоне общей тотальной экспансии Китая в Африку, они еще больше усилились.

Россия нужна Конго не только в качестве противовеса Западу и Китаю, и не просто по причине ностальгии по советскому влиянию в Африке. В Браззавиле видят, что Москва действительно уделяет все большее внимание связям с черным континентом. Причем не только восстановлению и развитию отношений с традиционными партнерами (как в случае с Анголой), но и установлению связей с новыми (как показывает случай ЦАР).

Конго не хочет оставаться в стороне: да, у русских нет столько денег как у китайцев и такого разнообразного (включая силовое) влияния на эту часть Африки, как у французов, но с ними можно иметь дело, и они не будут вмешиваться во внутренние дела. Товарищ, а теперь господин Сассу-Нгессо, знает это по всему своему полувековому опыту общения с русскими.

Этой осенью он снова приедет в Россию — в октябре в Сочи пройдет первый в истории (ничего подобного не было и в советские годы) саммит Россия-Африка. На нем ожидаются президенты большинства из полусотни стран континента. И Конго будет наглядным примером того, как старые прочные связи, даже будучи на время ослабленными, начинают восстанавливаться.