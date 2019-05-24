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СМИ: Германия намерена летом сменить своего посла в России 

РИА Новости + ещё 2 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава отдела политики в минобороны Германии, бывший замглавы немецкой разведки Геза Андреас фон Гейр станет новым послом Германии в России, смена главы миссии запланирована на лето, пишет Spiegel со ссылкой на собственную информацию.
По данным издания, Гейр считается доверенным лицом министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, он сопровождал ее в зарубежных поездках и курировал в ведомстве международные контакты. В этом качестве Гейр также поддерживает контакты с российской стороной и как правило дважды в год посещает Москву для закрытых переговоров со своими российскими коллегами, пишет издание.
Гейр работает в минобороны с 2014 года, до этого он с 2010 года был замглавы немецкой разведки BND.
По информации Spiegel, должность посла в России считается в МИД Германии ключевой, немецкое посольство в Москве остается крупнейшей немецкой дипмиссией.
С 2014 года немецкую дипмиссию в Москве возглавляет Рюдигер фон Фрич. В 2004-2007 годах он также был замглавы BND.
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Политика , Европа , Министерство обороны , МИД , Spiegel , Германия
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