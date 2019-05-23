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Небензя призвал бороться с терроризмом «разумной и пропорциональной силой» 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия обеспокоена расширением практики использования ударных беспилотников во время конфликтов, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Он также подчеркнул, что с террористами необходимо бороться разумной и пропорциональной силой.
Выступая на дебатах в Совете Безопасности ООН по теме «Защита гражданских лиц в условиях вооружённого конфликта», дипломат отметил, что «вне всяких сомнений террористическая активность должна подавляться разумной и пропорциональной силой».
«У нас вызывает обеспокоенность, к примеру, расширение практики использования ударных беспилотных летательных аппаратов. Сложности контроля над этими устройствами приводят к жертвам среди мирных жителей, что мы видим, в частности, на примере ситуации в Афганистане», — приводит ТАСС его слова.
Он также выразил обеспокоенность гибелью гражданских лиц и «психологическим стрессом, которому подвергается мирное население, живущее под постоянной угрозой разрушительных ракетных ударов».
Ранее стало известно, что 19 мая террористы предприняли попытку обстрела авиабазы Хмеймим в Сирии. В свою очередь, российские военные уничтожили два беспилотника боевиков.
Кроме того, как заявлял глава ФСБ России Александр Бортников, киберподразделения международных террористических организаций усиливают техническую оснащённость и активно применяют информационные технологии в своих целях.
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Политика , Александр Бортников , Василий Небензя , ФСБ , Совбез ООН , ООН , ИТАР-ТАСС
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