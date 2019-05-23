Блокадники и волонтеры попросили Беглова выдвинуться в губернаторы Санкт-Петербурга

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» и крупнейшая в России волонтерская организация «Волонтеры победы» обратились к врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы города.

Активисты организации блокадников отметили, что в Петербурге за время после появления нового губернатора был введен бесплатный проезд на пригородных электричках для пенсионеров и упрощено получение социальных льгот.

«Волонтеры Победы» выделили инициативы Александра Беглова по созданию Арт-парка, решение оставить Музей обороны и блокады Ленинграда на его прежнем месте — в Соляном переулке, а также созданную при новом градоначальнике программу поддержки новых инициатив.