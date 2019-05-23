Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» и крупнейшая в России волонтерская организация «Волонтеры победы» обратились к врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы города.
Активисты организации блокадников отметили, что в Петербурге за время после появления нового губернатора был введен бесплатный проезд на пригородных электричках для пенсионеров и упрощено получение социальных льгот.
«Волонтеры Победы» выделили инициативы Александра Беглова по созданию Арт-парка, решение оставить Музей обороны и блокады Ленинграда на его прежнем месте — в Соляном переулке, а также созданную при новом градоначальнике программу поддержки новых инициатив.
Ранее с просьбой участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга к Беглову обратилась городская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, а также Общественная палата Санкт-Петербурга.