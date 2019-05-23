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Пушков: Зеленский рано занял президентский пост 

360tv.ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский в жизни похож на главного героя в сериале «Слуга народа» с его участием. Глава государства «пока не готов» к руководящей должности. Так считает российский сенатор Алексей Пушков. Своими мыслями он поделился в Twitter, сообщил сайт News.ru.
Политик вспомнил первую пресс-конференцию персонажа Зеленского — президента Украины Василия Голобородько. На важном мероприятии вскоре после выборов герой «мнется, жмется, заглядывает в бумажки». После этого он откладывает все подсказки и заявляет журналистам: «Извините, я не готов».
«Вот и сейчас Зеленский пока не готов», — написал Пушков.
Ранее петиция об отставке Зеленского на сайте президента Украины набрала более 25 тысяч голосов. В связи с этим глава государства обязан ее рассмотреть. Как заявил автора документа, Зеленский победил на выборах, так как консолидировал протест граждан.
Зеленский выиграл президентскую гонку, набрав во втором туре около 73% голосов избирателей. А симпатию его оппоненту Петру Порошенко продемонстрировали приблизительно 24% граждан.
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Комментарии1
Политика , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Алексей Пушков
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