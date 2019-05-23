Пушков: Зеленский рано занял президентский пост

Президент Украины Владимир Зеленский в жизни похож на главного героя в сериале «Слуга народа» с его участием. Глава государства «пока не готов» к руководящей должности. Так считает российский сенатор Алексей Пушков . Своими мыслями он поделился в Twitter, сообщил сайт News.ru.

Политик вспомнил первую пресс-конференцию персонажа Зеленского — президента Украины Василия Голобородько. На важном мероприятии вскоре после выборов герой «мнется, жмется, заглядывает в бумажки». После этого он откладывает все подсказки и заявляет журналистам: «Извините, я не готов».

«Вот и сейчас Зеленский пока не готов», — написал Пушков.

Ранее петиция об отставке Зеленского на сайте президента Украины набрала более 25 тысяч голосов. В связи с этим глава государства обязан ее рассмотреть. Как заявил автора документа, Зеленский победил на выборах, так как консолидировал протест граждан.