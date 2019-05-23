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Путин рассчитывает, что экс-губернаторы помогут преемникам 

Газета.Ru + ещё 7 53 минуты назад
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что бывшие губернаторы помогут своим преемникам мягко и естественно войти в работу в качестве руководителей регионов, а те в свою очередь смогут воспользоваться наработками предшественников и действовать в интересах граждан.
В четверг Путин встретился в Кремле с ушедшими в отставку губернаторами. Он поблагодарил экс-глав регионов за проделанную ими работу.
"Хочу выразить надежду на то, что вы своим преемникам окажете необходимую поддержку для того, чтобы они мягко, естественным образом входили в работу, завоевали доверие граждан, проживающих на территориях, где они работают в качестве руководителей", — заявил Путин.
Ну и, самое главное, чтобы они, воспользовавшись тем, что и вами было сделано за последние годы, смогли пойти дальше в интересах людей, проживающих на этих территориях, в этих субъектах РФ, то есть добивались бы тех целей, ради которых мы с вами работаем", — добавил президент РФ.
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Политика , Владимир Путин
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