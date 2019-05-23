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Лавров проведет переговоры с главой МИД Кубы 

Российская Газета + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей. Встреча состоится в Москве 27 мая.
Стороны обсудят экономическое и инвестиционное партнерство, а также обменяются мнениями по актуальным аспектам международной повестки.
"27 мая пройдут переговоры глав внешнеполитических ведомств, в ходе которых предполагается обсудить различные аспекты двустороннего сотрудничества, в том числе в экономической и инвестиционной сферах", — заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
По словам дипломата, визит кубинского министра ознаменует последовательное углубление стратегического партнерства с давним другом и союзником России.
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Политика , Бруно Родригес , Мария Захарова , Сергей Лавров , МИД , Куба , Москва
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