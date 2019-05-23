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Юдашкин порассуждал о стиле Путина 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский дизайнер Валентин Юдашкин поделился своим мнением о стиле президента России Владимира Путина. Видео с интервью модельера публикует Life.
Юдашкин заявил, что президенту очень идет темно-синий цвет, поскольку он подходит под цвет его глаз. Он также одобрил выбор одежды главы государства во время отдыха.
По информации издания, дизайнер назвал гардероб Путина правильным и посчитал, что броский галстук или другой яркий элемент одежды отвлекал бы внимание слушателей от его выступления.
В декабре 2018 года премьер-министр Греции Алексис Ципрас объяснил, почему не надел галстук на переговоры с Владимиром Путиным. Ципрас сравнил галстук с «петлей на шее греческого народа», но пообещал надеть его, если подарят.
«Но если Путин мне сделает такой подарок, я, может быть, на следующую встречу его надену», — сказал он.
«Договорились», — ответил Путин.
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Политика , Общество , Валентин Юдашкин , Владимир Путин , Алексис Ципрас
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