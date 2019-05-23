Юдашкин порассуждал о стиле Путина

Юдашкин заявил, что президенту очень идет темно-синий цвет, поскольку он подходит под цвет его глаз. Он также одобрил выбор одежды главы государства во время отдыха.

По информации издания, дизайнер назвал гардероб Путина правильным и посчитал, что броский галстук или другой яркий элемент одежды отвлекал бы внимание слушателей от его выступления.

В декабре 2018 года премьер-министр Греции Алексис Ципрас объяснил, почему не надел галстук на переговоры с Владимиром Путиным. Ципрас сравнил галстук с «петлей на шее греческого народа», но пообещал надеть его, если подарят.

«Но если Путин мне сделает такой подарок, я, может быть, на следующую встречу его надену», — сказал он.