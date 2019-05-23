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Песков предложил обращаться в кабмин по ситуации с ПФР 

News.ru 59 минут назад
Фото: News.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал рабочей инициативой предложение Минтруда реорганизовать государственные внебюджетные фонды. За разъяснениями этой идеи он рекомендовал обращаться в Кабинет министров.
При этом Песков подчеркнул, что план Минтруда является «идеологически новой историей», передаёт ТАСС.
Как ранее писал News.ru, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что предложения Минтруда по ПФР, ФОС и ФОМС следует обсудить на заседании РТК. Он отметил, что Союз давно говорил о необходимости таких преобразований.
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Политика , Александр Шохин , Дмитрий Песков , Российский союз промышленников и предпринимателей , Минтруд , Пенсионный фонд РФ , ИТАР-ТАСС
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