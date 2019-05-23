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В Госдуме отреагировали на призыв НАТО покинуть Крым 

Lenta.ru 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Призыв главы военного комитета Североатлантического альянса Стюарта Пича к Москве о выводе российских войск из Крыма следует считать провокацией, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. Его цитирует «Российская газета» в четверг, 23 мая.
«Безосновательные требования представителей альянса и фантазии новых властей Украины о возвращении Крыма не имеют ничего общего с будущим российского региона», — сказал парламентарий.
По его словам, заявления о не российском статусе полуострова являются вмешательством во внутренние дела страны. Кроме того, по его мнению, риторикой о якобы агрессивной России НАТО пытается оправдать свои «растущие военные аппетиты».
«Вранье о нашей стране стало идеологией НАТО», — добавил Железняк.
Стюарт Пич также заявил, что российские власти обязаны «прекратить оказывать поддержку боевикам» (так в альянсе называют ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — прим. «Ленты.ру»).
Крым воссоединился с РФ в марте 2014 года по итогам референдума. Киев и ряд западных стран отказались признать результаты волеизъявления граждан, и ввели санкции в отношении России.
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Политика , Сергей Железняк , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , НАТО , Lenta.ru , "Российская газета" , Москва , Республика Крым
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