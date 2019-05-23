Глава Пскова Иван Цецерский ушел в отставку

Глава Пскова Иван Цецерский сложил полномочия. За его отставку в четверг на внеочередной сессии Псковской городской думы проголосовали 22 депутата из 24-х.

Уже определили и исполняющего обязанности главы Пскова. Это заместитель Цецерского — Елена Полонская, пишет "Интерфакс". Уход Ивана Цецерского с поста главы города связан с тем, что 17 мая он возглавил правление национальной Ассоциации развития местного самоуправления. Это штатная должность. Совмещать два места работы Цецерский не может. Но он остался депутатом городской думы Пскова.

Иван Цецерский был главой Пскова с 2009 года. Депутатом городской думы избирался с 1998 года.