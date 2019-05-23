Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Матвиенко стала кавалером высшего ордена России 

Вести.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин вручил 23 мая государственные награды в Кремле. Среди награжденных — спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, она удостоена ордена Святого апостола Андрея Первозванного.
В 1998 году орден был восстановлен как высшая государственная награда России. Им награждают за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России. С 1998 года по март 2019-го этим орденом были награждены 18 человек.
Путин также вручил награду ректору МГУ Виктору Садовничему, он награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Эту же награду II степени получил руководитель протокола первого президента РФ Владимир Шевенко.
Награды получили писатель-сатирик Михаил Жванецкий, модельер Валентин Юдашкин, певица Лариса Долина, артист балета Николай Цискаридзе.
Вести.Ru и "Россия 24" вели прямую трансляцию церемонии.
Вести.Ru: последние новости
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы Макрон, Меркель и Путин обсудили Украину и возвращение России в ПАСЕ Саакашвили внял призыву Зеленского и вернется, "чтобы строить страну"
Политика , Лариса Долина , Валентин Юдашкин , Виктор Садовничий , Валентина Матвиенко , Михаил Жванецкий , Николай Цискаридзе , Владимир Путин , МГУ , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский отказался от переговоров с Россией378
Зять российского миллиардера пойдет в президенты25
Украинцы потребовали отставки Зеленского265
«Точный удар»: Россия ответила на обстрел авиабазы4
«У меня все нормально»: Скрипаль вышел на связь107
Видео
00:25
Мэр Владивостока проводил выпускников в «последний путь»
Образование Общество
00:26
Абызов из СИЗО пытался вывести 30 млн со счетов
Происшествия
00:20
Катапультирование пилота из F-16 сняли на видео
Армия Оружие
00:31
Зять российского миллиардера пойдет в президенты
В мире
Путин вручает государственные награды в Кремле
Политика
00:31
«У меня все нормально»: Скрипаль вышел на связь
Общество
01:42
Прилепин отреагировал на приговор по делу об убийстве Гиви
Общество
01:11
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ
В мире Политика
03:04
Президент Грузии ждет от Путина первого шага
Политика В мире
00:18
Дождались! «Евровидение» вводит санкции
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение