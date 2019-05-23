В. Жириновский предложил оставить работать в столице только депутатов Госдумы — москвичей

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил оставлять работать в столице только депутатов Госдумы , проживающих в Москве , чтобы избавить регионалов от необходимости летать по стране. Об этом парламентарий сообщил в ходе заседания нижней палаты парламента. «Пусть депутаты Госдумы из регионов там живут и работают. В чем смысл их таскания по всей стране? Они разрываются на несколько домов: свекровь, любовница, жена, дети — измучились депутаты. Давайте на местах будем все работать. А в Москве, в центре — только москвичи будут работать, решать федеральные проблемы», — заявил В. Жириновский. Парламентарий также предложил, чтобы «центральные федеральные органы формировались из москвичей», а на местах создавались другие, региональные органы.