В Крыму назвали заявление НАТО о Крыме заезженной мантрой

Призыв главы военного комитета НАТО Стюарта Пича к России вывести войска из Крыма в парламенте Республики назвали "надоевшей и заезженной мантрой, которая не имеет ничего общего ни с международным правом, ни с реальным положением дел".

— Все это напоминает заезженную пластинку, когда она воспроизводит звук на одном и том же месте, — заявил "РГ" первый вице-спикер Государственного совета РК Ефим Фикс. — Значит, надо поменять или пластинку, или иголку в адаптере. Или в мозгах что-то поменять. А вопрос о Крыме закрыт раз и навсегда, и больше к этой теме мы не будем возвращаться.

В то же время в Госсовете предлагают натовским начальникам, прежде чем требовать от России оставить Крым беззащитным, ответить на несколько исторических вопросов.

— Кто давал команду и кто ответил за бомбежку Югославии, уничтожение Ливии, военный конфликт в Сирии, — говорит Фикс. — Пусть НАТО честно ответит на эти совершенно простые и понятные вопросы, и тогда все встанет на свои места. Боюсь, им будет очень сложно ответить, кто ответственен за уничтожение сотен тысяч людей в Югославии, Сирии, Ливии и Ираке. А сейчас с Ираном творят безобразие.

Фикс напомнил, что Крым вошел в состав РФ на основании референдума и волеизъявления крымчан, которые в 2014 году восстановили историческую справедливость.

— А они пусть ответят за историческую подлость, которую они творят в отношении сотен тысяч людей — женщин, стариков, детей, которые гибли от натовских бомб, — заключил Фикс.

Ранее глава военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что Североатлантический альянс не признает вхождение Крымского полуострова в состав России и призывает Кремль вывести войска с полуострова.