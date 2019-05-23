В Крыму ответили на призыв НАТО покинуть полуостров

В НАТО в очередной раз призвали Россию вывести свои войска с Крымского полуострова. Как заявил глава военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич, НАТО не признает российскую принадлежность Крыма. Он также призвал Москву освободить украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

В эфире НСН член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков назвал заявление главы военного комитета НАТО показателем незнания истории и нынешних реалий Крымского полуострова (слушайте аудио). НАТО призывает, Россия угрожает. Закрытый вопрос Крыма пытаются открыть

«Понятно, что это уровень современного руководства НАТО и многих европейских структур. Уровень этих людей крайне невысок. Они не очень хорошо понимают и знают, что происходит на территории своих стран Евросоюза, тем более, в других странах. Они не имеют ни малейшего представления, ни о прошлом, ни о настоящем Крыма. Когда говорят о том, что несправедливо и незаконно Крым находится в составе России, как раз справедливо и законно. Несправедливо и незаконно было то, что он находился в составе Украины. Но они в эти проблемы и эти вопросы не очень глубоко вникают и делают совершенно поверхностные, неверные с точки зрения международных реалий заявления. Крым навечно в составе Российской Федерации», — заявил сенатор.