Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушков предсказал крах «украинской мечты» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление замглавы администрации президента Украины Вадима Пристайко о том, что ЕС и Североатлантический альянс являются партнерами Киева, без которых он «не выживет».
«Украина всегда выживала за чей-то счет, например, за наш. А теперь хочет выживать за счет ЕС», — написал Пушков в Twitter.
В то же время сенатор считает, что «много ей там не дадут — на элитку хватит, а народу ничего не достанется». «Так что выживать будет плоховато. За чужой счет жить хорошо не выйдет. Не осуществится „украинская мечта“, — добавил сенатор.
Парламент Украины в феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего пост президента, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО.
В начале мая представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш заявил, что новые власти продолжат курс на вступление в Североатлантический альянс и ЕС, как это делал Петр Порошенко.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Крыму отреагировали на призыв НАТО вывести российские войска Захарова указала на привычку США «кидать тех, кто прогнулся» США назвали два вопроса, по которым расходятся с Россией по Сирии
Комментарии1
Политика , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Алексей Пушков , ЕС , Верховная Рада , НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым ответил на призыв НАТО1
«Покиньте Крым»: В НАТО обратились к России1159
Япония ищет у россиян ключ к возврату Курил
Без Путина не могут: новый демарш «Би-би-си»231
Опять не взлетел: рейс SSJ-100 отменили из-за неисправности6
Видео
01:11
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ
В мире Политика
00:18
Дождались! «Евровидение» вводит санкции
Шоу-бизнес Статьи
02:12
«Дышать было нечем, кому-то стало плохо»
Происшествия
04:16
«ООН не должна терпеть»: Россию выгоняют из Совбеза
В мире Статьи
00:44
Воняющая пена заволокла дорогу в Китае
Происшествия Азия
00:40
Вилли Токарев попал в реанимацию
Шоу-бизнес
02:10
Арашукова лишили статуса
Происшествия Другое
00:07
Застрявших в метро пассажиров вывели из поездов
Происшествия Новости Москвы
00:35
Отказ двигателя? Пассажирский самолет экстренно вернулся в Москву
Происшествия
02:57
Синоптики дали прогноз на лето
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение