Пушков предсказал крах «украинской мечты»

«Украина всегда выживала за чей-то счет, например, за наш. А теперь хочет выживать за счет ЕС», — написал Пушков в Twitter.

В то же время сенатор считает, что «много ей там не дадут — на элитку хватит, а народу ничего не достанется». «Так что выживать будет плоховато. За чужой счет жить хорошо не выйдет. Не осуществится „украинская мечта“, — добавил сенатор.

Парламент Украины в феврале по предложению Петра Порошенко , занимавшего пост президента, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО.