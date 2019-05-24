Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Российский лидер пожелал религиозному деятелю корректировать рабочий график в сторону разгрузки.

«Хочу поблагодарить за совместную работу по укреплению страны и, само собой, за ваш вклад в укрепление Русской православной церкви и всей нашей страны», — сказал Путин.

Отдельно он пожелал патриарху «корректировать» рабочий график «в сторону разгрузки». В ответ Кирилл также поблагодарил Путина за добрые слова и «замечательный уровень» сотрудничества.

«Многие добрые дела реализуются, и это видно невооруженным глазом», — ответил патриарх президенту.