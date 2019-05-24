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Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства 

ТК «Звезда» + ещё 16 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский лидер пожелал религиозному деятелю корректировать рабочий график в сторону разгрузки.
Президент России Владимир Путин встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, чтобы поздравить его с днем тезоименитства. Глава государства поздравил религиозного деятеля и поблагодарил за самоотверженный труд на благо России.
«Хочу поблагодарить за совместную работу по укреплению страны и, само собой, за ваш вклад в укрепление Русской православной церкви и всей нашей страны», — сказал Путин.
Отдельно он пожелал патриарху «корректировать» рабочий график «в сторону разгрузки». В ответ Кирилл также поблагодарил Путина за добрые слова и «замечательный уровень» сотрудничества.
«Многие добрые дела реализуются, и это видно невооруженным глазом», — ответил патриарх президенту.
Ранее патриарх Кирилл назначил настоятеля Главного храма Вооруженных Сил России. Им стал председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан.
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Комментарии7
Политика , Патриарх Кирилл , Владимир Путин , РПЦ , МВД
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