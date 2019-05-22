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Болтон призвал бросить вызов влиянию России в Арктике 

Профиль 19 минут назад
Фото: apnews.com
Болтон призвал бросить вызов влиянию России в АрктикеВо время выступления перед выпускниками Академии береговой охраны в Нью-Лондоне (штат Коннектикут), советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что они помогут восстановить американское лидерство в Арктике, пишет Associated Press.
«Вы поможете Соединенным Штатам бросить вызов растущему российскому военному влиянию в Арктике и выступить против незаконных претензий Китая на околоарктический статус», — заявил Болтон.
Помимо этого, советник также отметил, что стареющий флот ледоколов береговой охраны США будет заменен в рамках национальной программы Polar Security Cutter. По его словам, программа поможет вернуть лидерство Штатов в Арктике, которым страна пренебрегала слишком долго.
Болтон напомнил выпускникам, что США — это арктическая нация со своими интересами в регионе. По его словам, единственное, чего добивается Вашингтон, — сделать Крайний Север регионом низкой напряженности.
Ранее The National Interest писал, что Соединенные Штаты в ближайшее время не смогут бороться за Арктику, поскольку за Полярным кругом у Пентагона нет ни крупных военных баз, ни хороших аэродромов с самолетами, ни арктических военных кораблей.
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Комментарии
Политика , Армия , США , Джон Болтон , Пентагон , Associated Press , The National Interest
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