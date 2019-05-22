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Небензя заявил, что нельзя навязывать Палестине и Израилю готовое решение конфликта 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Постпред России при ООН Василий Небензя призвал отказаться от навязывания Палестине и Израилю каких-либо готовых решений конфликта.
"Не видим альтернативы двугосударственной формуле", — подчеркнул он в среду, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ближневосточному урегулированию. "Считаем ее единственным реалистичным способом положить конец палестино-израильскому противостоянию и взаимным претензиям, — продолжил постпред. — Другие концепции лишь вводят в заблуждение и затрудняют возобновление политпроцесса". "Навязать сторонам готовое решение не получится", — предупредил российский дипломат.
Небензя также призвал "удвоить усилия на палестино-израильском треке ближневосточного урегулирования".
"При этом выдумывать ничего нового не надо, — уверен он. — Есть согласованные международно признанные параметры, среди которых резолюции СБ ООН, "принципы Мадрида", включая принцип "земля в обмен на мир", и Арабская мирная инициатива".
В конце сентября 2018 года глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке сообщил, что администрация США планирует обнародовать собственный всеобъемлющий план урегулирования палестино-израильского конфликта. 3 мая старший советник и зять президента США Джаред Кушнер, выступая в вашингтонском Институте ближневосточной политики, сообщил, что "сделка века" будет включать в себя политическую и экономическую части, в которых будут учитываться аналогичные попытки предыдущих вашингтонских администраций. Ранее он заявил, что детали плана будут раскрыты в начале июня.
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Политика , Биньямин Нетаньяху , Василий Небензя , Дональд Трамп , Генассамблея ООН , Совбез ООН , ООН , Администрация США , Израиль , Палестина
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