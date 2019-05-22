В Госдепе рассказали о разнице позиций России и США по Сирии

Россия и Соединённые Штаты расходятся во мнениях по Сирии фактически лишь по двум вопросам — о поддержке нынешнего правительства в Дамаске и о действиях Ирана . Об этом сообщил американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри, выступая в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

«Считаю, что поддержка Россией режима Асада — это ошибка. Мне кажется, есть другие способы, и мы говорили об этом в Сочи, позволяющие России обеспечить то, что мы считаем ее минимальными интересами — сохранить долгосрочное военное присутствие, а также иметь стабильную Сирию, которая не является прибежищем для террористов. Мы разделяем эти две последние цели. Мы просто думаем, что неверно добиваться их достижения через поддержку режима Асада и военную победу», — цитирует его ТАСС.

14 мая в Сочи Путин провёл переговоры с Помпео, впервые приехавшим в Россию в качестве госсекретаря США.

Стороны обсудили международные вопросы, в частности конфликт в Сирии и отношения с Ираном. Путин и Помпео также затронули вопрос о возможном проведении переговоров президентов двух стран на саммите G20 в Японии в конце июня. По итогам встречи обе стороны заявили о готовности налаживать отношения.