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В КПРФ оправдали брань ивановского депутата в соцсетях 

Говорит Москва + ещё 3 1 час назад
Фото: Юлия Тимофеева/Вконтакте
Первый секретарь местного обкома Алексей Бойков сообщил «Говорит Москва», что Юлию Тимофееву отчитали на собрании фракции.
Ранее она обругала своих подписчиков в «Одноклассниках». По словам Бойкова, однопартийцы раскритиковали поведение Тимофеевой. Однако он объяснил, что депутат использовала бранную лексику оправданно.
«Вчера состоялось заседание фракции КПРФ в областной думе, на котором вынесли предупреждение Юлии Петровне за подобного рода действия. Она пояснила свою ситуацию, извинилась и перед депутатами, и под теми комментариями, на основе которых разгорается скандал. Но если бы все были дотошными и разбирались не только в отношении Юлии Петровны, но и в отношении человека, который это рассылает везде, то увидели бы, что сам человек не особо просеивает [свою речь]. Называет человека [Тимофееву] «дебилом», «овцой». Начинается перевирание, что там какой-то пиар был. Я тоже человек терпеливый. Но когда я почитал лексику, которую использовал господин Огурцов, я тоже был не очень-то рад такому общению. Наверное, любой человек, который прочитал такую лексику, будет себя пытаться защитить».
Бойков также дал характеристику своей коллеге.
«Ранее она всегда была спокойная, уравновешенная, активистка партийной организации. Всегда подходила взвешенно ко всем решениям, ко всем высказываниям, продуманно. На мой взгляд, здесь была просто провокация бывшего однопартийца [Алексея Огурцова]».
Конфликт в сети начался после того, как депутат Юлия Тимофеева репостнула на свою страницу в «Одноклассниках» фотографию могилы ветерана Великой отечественной войны. Её опубликовал местный житель, который привел захоронение в порядок. Под репостом развернулась дискуссия. Некоторые пользователи посчитали, что депутат решила таким образом попиариться. В частности, под постом оставил сообщения Алексей Огурцов. Именно в его адрес Тимофеева грубо выругалась. Позже она удалила свой пост. Скриншоты переписки распространили в соцсетях и СМИ. По данным РБК, Огурцов ранее был членом КПРФ.
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Комментарии
Политика , Юлия Тимофеева , Алексей Огурцов , КПРФ , Москва
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