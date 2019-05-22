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США призвали Россию присоединиться к усилиям по противодействию Ирану 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
США призывают присоединиться РФ к усилиям по противодействию Ирану и повлиять на президента Сирии Башара Асада, чтобы обеспечить вывод иранских сил из этой страны, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
По его словам, "у США и России имеются взаимные интересы в безопасной и стабильной Сирии".
"Если Россия хочет достичь этого результата, она должна присоединиться к усилиям по противодействию дестабилизирующих действий Ирана и его вредоносного влияния в Сирии. В частности, используя ее влияние на режим Асада, чтобы добиться вывода всех сил под командованием Ирана из страны", — следует из письменных показаний Джеффри перед комитетом по иностранным делам палаты представителей США.
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Политика , Армия , Конфликты , США , Башар Асад , Иран , Сирия
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